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Общество

Сильный ветер и мокрый снег прогнозируется 12 ноября в Псковской области

12 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -3 до +2 градусов, днем от 0 до +5 градусов. Будет дуть ветер южного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление - высокое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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