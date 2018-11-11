Композитор Эннио Морриконе назвал Квентина Тарантино «кретином»

15:26, 11 ноября 2018, ПАИ

Композитор Эннио Морриконе высказался о режиссере Квентине Тарантино и назвал его «кретином». Об этом сообщается в немецком издании журнала Playboy.

«Он кретин. Он хаотичен, постоянно меняет свои планы и хочет музыку к фильмам за несколько дней. И он никакой не режиссёр, никакой оригинальности. Только ворует у великих, вроде Альфреда Хичкока и Билли Уайлдера», - заявил он.

10 ноября Эннио Морриконе исполнилось 90 лет. Итальянский композитор создал саундтреки к таким культовым фильмам, как «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «На несколько долларов больше», «Легенда о пианисте», а также к картине самого Тарантино «Омерзительная восьмерка».