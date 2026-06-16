Чек-лист: полезные советы от «Почты России» для уезжающих в отпуск псковичей

11:35, 16 июня 2026, ПАИ

Почта составила чек-лист с лайфхаками, которые помогут жителям Псковской области воспользоваться почтовыми услугами, находясь в отпуске вдали от дома и своего почтового отделения.

Переслать отправления в другое отделение

Если известно, что отправление придёт в период отпуска, его можно переслать в ближайшее к месту отдыха почтовое отделение. Для этого достаточно заранее написать заявление в своём отделении и указать новый адрес, куда надо переслать все отправления. Исключение — письма с отметками «Судебное» или «Административное». Они всегда будут приходить по месту прописки.

Получить посылку в почтомате

Получить посылку в почтомате может любой человек, которому доверяет получатель. Достаточно сообщить ему адрес терминала, в котором хранится посылка, и код получения заказа из push-уведомления. Оно отображается в мобильном приложении сразу после того, как курьер оставил отправление в ячейке аппарата.

Продлить срок хранения

Можно просто увеличить сроки хранения отправлений на почте, посылки будут ждать получателя в течение двух месяцев. Для внутренних почтовых отправлений срок хранения по заявлению не ограничен. Для этого предварительно нужно написать заявление в почтовом отделении.

Оформить электронную доверенность

Другой способ получить письма и посылки, будучи в отпуске, — оформить электронную доверенность. Подключить её очень просто — нужно зайти на сайт или в мобильное приложение почты и в течение нескольких минут бесплатно оформить электронную доверенность на другого человека. При этом достаточно знать только мобильный номер телефона доверенного лица.

Арендовать абонементную ячейку

Этот вариант получения отправлений подойдёт для тех, кому по почте приходит много письменной корреспонденции. Забрать письма из ячейки можно в любой удобный момент в часы работы отделения. Корреспонденция доступна до окончания срока аренды, а затем ещё 30 дней будет храниться в почтовом отделении.

Отправить багаж по почте самому себе

Чтобы путешествовать налегке, багаж с лишними вещами и подарками можно отправить по почте. В этом случае и адресатом, и получателем можно указать самого себя. Перед отправкой багажа надо обязательно ознакомиться с перечнем предметов, которые запрещено пересылать по почте, таких как аэрозоли или ядовитые растения. Полный список можно найти на сайте «Почты России». Следует помнить, что максимальный вес стандартной посылки должен быть до 20 кг, суммарный размер трёх измерений сторон не должен превышать 300 см. Для курьерских посылок допустимый вес — 31,5 кг.

Доверить оплату доставки посылки получателю

Если нет возможности оплатить доставку отправленной из отпуска посылки, то это может сделать получатель. Воспользоваться услугой можно при оформлении заказа на сайте или через мобильное приложение компании. При выборе способа оплаты нужно указать, что платит получатель, и на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платёж. Подробная инструкция с иллюстрациями доступна на сайте.