Производство водки и вина сократилось в России

16:32, 11 ноября 2018, ПАИ

За 10 месяцев текущего года в России произвели 63,15 млн декалитров (дал) водки, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

Специалисты также отметили, что сокращения также коснулись производителей вина, которые за 10 месяцев выпустили шампанского и игристых вин на 4,1% меньше, чем годом ранее. Выработка тихих вин в январе-октябре составила 25,67 млн дал, это на 4,4% меньше прошлогоднего.