0
13:06
Митинг в честь 100-летия окончания Первой мировой войны состоялся в Пскове
10:47
Праздник «Маленький чемпион» стартовал в Пскове
10:40
Экономисты России отмечают свой профессиональный праздник
09:19
«Маленький чемпион» пройдет сегодня в Пскове
23:44
Михаил Ведерников: Псковские правоохранители - блестящий пример верного служения народу и своей стране
17:57
Законопроект об ограничении продажи алкоголя в барах внесён в Государственную Думу
15:54
Ферма «Бебешкино» поборется за «Народное признание» в номинации «Наша марка»
Еще новости
Общество

Производство водки и вина сократилось в России

За 10 месяцев текущего года в России произвели 63,15 млн декалитров (дал) водки, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

Специалисты также отметили, что сокращения также коснулись производителей вина, которые за 10 месяцев выпустили шампанского и игристых вин на 4,1% меньше, чем годом ранее. Выработка тихих вин в январе-октябре составила 25,67 млн дал, это на 4,4% меньше прошлогоднего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Митинг в честь 100-летия окончания Первой мировой войны состоялся в Пскове
11 ноября 2018
Митинг в честь 100-летия окончания Первой мировой войны состоялся в Пскове
Праздник «Маленький чемпион» стартовал в Пскове
11 ноября 2018
Праздник «Маленький чемпион» стартовал в Пскове
Экономисты России отмечают свой профессиональный праздник
11 ноября 2018
Экономисты России отмечают свой профессиональный праздник
«Маленький чемпион» пройдет сегодня в Пскове
11 ноября 2018
«Маленький чемпион» пройдет сегодня в Пскове
Михаил Ведерников: Псковские правоохранители - блестящий пример верного служения народу и своей стране
10 ноября 2018
Михаил Ведерников: Псковские правоохранители - блестящий пример верного служения народу и своей стране
Законопроект об ограничении продажи алкоголя в барах внесён в Государственную Думу
10 ноября 2018
Законопроект об ограничении продажи алкоголя в барах внесён в Государственную Думу
Ферма «Бебешкино» поборется за «Народное признание» в номинации «Наша марка»
10 ноября 2018
Ферма «Бебешкино» поборется за «Народное признание» в номинации «Наша марка»
Руководители Пскова: Полицейские - мужественные и смелые люди, выполняющие задачи любой сложности
10 ноября 2018
Руководители Пскова: Полицейские - мужественные и смелые люди, выполняющие задачи любой сложности

Идет загрузка...