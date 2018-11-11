Скончался президент фестиваля Comic-Con
В США скончался президент международного фестиваля Comic-Con Джон Роджерс. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Deadline. Причина смерти – осложнения, вызванных раком мозга.
Джон Роджерс начал работать на фестивале в 1978 году, тогда он отвечал за техническую сторону мероприятия. В 1986 он стал президентом Comic-Con.
Comic-Con — международный ежегодный поп-культурный фестиваль, который посвящен комиксам, теле-сериалам, аниме, манге, настольным и видео-играм.