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Общество

На здании нижегородского бассейна «отреставрировали» советскую мозаику

В Нижнем Новгороде во время ремонта Дома физкультуры спортклуба «Торпедо ГАЗ» разрушили советскую мозаику с изображенным на ней пловцом и чайкой. На историю обратил внимание телеканал «360».

По словам администратора бассейна, вопросы ремонта необходимо обсуждать с дирекцией, при этом она подчеркула, что «тоже страдает» из-за рисунка. Имя автора нового рисунка женщина называть отказалась.

Телеграм-канала Varlamov_news сообщает, что рисунок уже закрасили.

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