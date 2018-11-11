На здании нижегородского бассейна «отреставрировали» советскую мозаику

18:04, 11 ноября 2018, ПАИ

В Нижнем Новгороде во время ремонта Дома физкультуры спортклуба «Торпедо ГАЗ» разрушили советскую мозаику с изображенным на ней пловцом и чайкой. На историю обратил внимание телеканал «360».

По словам администратора бассейна, вопросы ремонта необходимо обсуждать с дирекцией, при этом она подчеркула, что «тоже страдает» из-за рисунка. Имя автора нового рисунка женщина называть отказалась.

Телеграм-канала Varlamov_news сообщает, что рисунок уже закрасили.