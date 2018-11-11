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Общество

Британские ученые нашли способ продлить жизнь на 10 лет

В Англии ученые нашли способы продлить жизнь на 5-10 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

Эксперты рекомендуют сбалансированно правильно питаться, хорошо спать и даже употреблять алкоголь в умеренных количествах. Также по словам ученых, долголетием отличаются те люди, кто имеет детей. Они живут на два-три года дольше бездетных, уверены специалисты.

Кроме того, исследователи посоветовали больше гулять, избегать раннего выхода на пенсию, не обращаться в больницы по пустякам и вести активную сексуальную жизнь. 

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