Британские ученые нашли способ продлить жизнь на 10 лет

17:16, 11 ноября 2018, ПАИ

В Англии ученые нашли способы продлить жизнь на 5-10 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

Эксперты рекомендуют сбалансированно правильно питаться, хорошо спать и даже употреблять алкоголь в умеренных количествах. Также по словам ученых, долголетием отличаются те люди, кто имеет детей. Они живут на два-три года дольше бездетных, уверены специалисты.

Кроме того, исследователи посоветовали больше гулять, избегать раннего выхода на пенсию, не обращаться в больницы по пустякам и вести активную сексуальную жизнь.