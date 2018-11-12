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Общество

Мастерить кормушки для птиц советует сегодня народный календарь

12 ноября по народному календарю наступил Синичкин день, пишет calend.ru.

В этот день отмечается память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры — мученицы Зиновии, живших в III веке в Каппадокии. Зиновий и Зиновия родились у благочестивых родителей, которые воспитали их в христианской вере. Брат и сестра рано остались сиротами и решили раздать свое наследство бедным, посвятив жизнь служению Богу. В награду за такой поступок Зиновий получил дар чудотворения – он мог молитвой исцелять больных. Жители города избрали святого своим епископом.

Когда при императоре Диоклетиане начались гонения на христиан, Зиновия вызвали на допрос, но, несмотря на угрозы и пытки он не отрекся от своей веры. Сестра мученика, Зиновия, узнав, что ее брат страдает за Христа, тоже поспешила на судилище, где призвала язычников подвергнуть истязаниям и ее как христианку. Правитель сначала пытался убедить девушку в том, что ей следует поклониться идолам, но встретил отказ и приказал убить обоих — брата и сестру.

На Руси на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Охотники, собирались в этот день за зайцами. Нужно было непременно поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным, иначе охота на протяжении всего года могла быть неудачной. Поэтому говорили: «Коня положи, да зайца уходи». В то же время истинная ценность такой добычи была невелика, и об этом всегда помнили: «Цена зайцу — две деньги, а бежать — сто рублев». Рыбаки на Зиновия также отправлялись на лов. Если сети приходили полными, улов непременно отмечали пирушкой на берегу реки.

Кроме того, этот день называли Синичкиным праздником, поскольку именно к Зиновию с юга прилетали все птицы-зимники, в том числе синицы, снегири, свиристели. Дети под руководством взрослых начинали мастерить и развешивать кормушки. При этом говорили: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною». По поведению синиц судили о погоде: если они целыми стайками появлялись у дома — это предвещало скорые холода. Также знали: если синица свистит — это к ясному дню, если пищит — к ночному морозу.

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