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Общество

Всемирный день борьбы с пневмонией отмечается 12 ноября

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией, пишет calend.ru.

Инициатором установления этого праздника выступила глобальная коалиция против детской пневмонии. Так называется объединение международных, правительственных, неправительственных и местных организаций, научно-исследовательских и учебных институтов, фондов и граждан-активистов. Коалиция стремится привлечь к проблеме пневмонии внимание государственных деятелей, специалистов здравоохранения и потенциальных доноров. Одним из инструментов, помогающих достижению этой цели, стал Всемирный день борьбы с пневмонией.

В этот день учреждения здравоохранения организуют профилактические мероприятия, проводят медицинские осмотры. Кроме того, множество волонтеров рассказывают людям о пневмонии и сопряженных с ней рисками, раздают информационные листовки и буклеты.

Также в 2009 году Всемирная организация здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ объявили «Глобальный план действий по профилактике пневмонии и борьбе с ней». Цель этого плана — активизация борьбы с пневмонией с помощью комбинированных мероприятий по защите детей, профилактике и лечению болезни.

В первую очередь о пневмонии страдают дети. Это заболевание является главной причиной смертности несовершеннолетних во всем мире. Ежегодно оно уносит жизни 1,4 миллиона детей в возрасте до пяти лет. Это больше, чем СПИД, малярия и корь вместе взятые. Пневмония распространена повсеместно, но больше всего от нее страдают дети в Южной Азии и в Африке. Впрочем, эту болезнь можно предупредить с помощью довольно простых мер, например иммунизации и хорошего питания.

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