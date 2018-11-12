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Общество

День работников Сбербанка России отмечается 12 ноября

12 ноября отмечается День работников Сбербанка России, пишет сalend.ru.

Этот профессиональный праздник был учрежден в 1998 году. Дата 12 ноября связана с подписанием в 1841 году императором Николаем I указа об учреждении в России сберегательных касс «для доставления через то недостаточным всякого рода людям средств к сбережению верным и выгодным способом и для приема небольших сумм на сохранение с приращением процентов».

Созданный в 1841 году в воспитательных и благотворительных целях Сбербанк России быстро стал одним из основных элементов финансовой системы — его активы составляют четверть банковской системы страны, а доля в банковском капитале находится на уровне 30%. Сбербанк России много раз видоизменялся организационно, структурно, но суть остается — универсальность, широкий спектр банковских услуг, разветвленная филиальная сеть, постоянное расширение числа операций, введение новых услуг и форматов обслуживания.

Сегодня на территории России действует примерно 18 тысяч подразделений Сбербанка в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 11 часовых поясов. Только в России у Сбербанка более 110 миллионов клиентов — больше половины населения страны, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются около 11 миллионов человек. Этот российский коммерческий банк, контролируемый государством, международная финансовая группа, является одним из крупнейших банков России и Европы.

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