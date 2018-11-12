Глава Локнянского района заплатит штраф за несвоевременное размещение информации об исполнении контракта на ремонт дороги
Глава Локнянского района заплатит штраф за несвоевременное размещение информации об исполнении муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Осташкино – Понюшино - Мартьяново. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В этой связи прокурор района возбудил в отношении главы муниципалитета дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками). Постановлением руководителя Псковского УФАС России глава района подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.