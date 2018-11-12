Глава Локнянского района заплатит штраф за несвоевременное размещение информации об исполнении контракта на ремонт дороги

09:19, 12 ноября 2018, ПАИ

Глава Локнянского района заплатит штраф за несвоевременное размещение информации об исполнении муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Осташкино – Понюшино - Мартьяново. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В этой связи прокурор района возбудил в отношении главы муниципалитета дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками). Постановлением руководителя Псковского УФАС России глава района подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.