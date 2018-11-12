В России вырастут цены на сладкие газированные напитки

10:10, 12 ноября 2018, ПАИ

Стоимость сладких газированных напитков в России увеличится примерно на 20%, сообщает газета «Известия». К подорожанию продукции приведет введение на нее акциза. Соответствующую мерупредложил экспертный совет при правительстве в своем отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья».

Целью проекта, входящего в нацпроект «Демография», является уменьшение потреблениясахара. По оценкам авторов инициативы, новшество станет мотивацией для россиян кпереходу на правильное питание.

В настоящее время в стране 2 млн человек страдают ожирением, вызванным в том числеупотреблением газировки и фастфуда. Минимальный размер акциза на газировку составит 20% от ее розничной цены. В настоящее время в России подобными налогами облагаются производители алкогольных напитков и этилового спирта.

По мнению президента Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максима Новикова, новая мера негативно скажется на стоимости газировки, продажах идоходах поставщиков. Кроме того, инициатива приведет к сокращению объемов производства и количества рабочих мест, считает эксперт.