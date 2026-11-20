Псковская предпринимательница: В бренд нужно вписывать не детали, а историю

17:29, 20 ноября 2026, ПАИ

О развитии локального бренда рассказала индивидуальный предприниматель, основатель компании 8merch, региональный представитель сообщества «Росмолодёжь. Предпринимай» в Псковской области и член совета молодёжного комитета Псковской «Опоры России» Анастасия Чугунова в интервью в выездной студии телеканала «Первый Псковский» на форуме «Наследие и инновации: формула роста в эпоху ИИ и новых коллабораций» в рамках Недели креативной экономики.

По словам предпринимательницы, придумать бренд на культурном коде сложнее, чем объяснить рынку его необходимость. «Придумать сложнее, сейчас нужно вписывать в бренд не просто детали, а именно историю. Чтобы это была не просто вещь, сувенир, который привозят, а вещь с глубоким смыслом, который будет понятен далеко за пределами региона», – подчеркнула Анастасия Чугунова.

Благодаря участию в интенсиве по локальным брендам команде удалось представить Псковскую область на федеральном уровне. Команда вошла в пятёрку лучших из ста участников. Как отметила Анастасия Чугунова, благодаря этому проекту они получили уникальное предложение. «Мы вошли в пятёрку из ста участников и получили уникальное предложение от «Универмага» национального центра «Россия». Очень надеемся, что получится продолжить с ними сотрудничество», – добавила она.

Анастасия Чугунова также развеяла мифы о высоком пороге входа для начинающих предпринимателей. По её словам, отчаиваться никогда нельзя, для молодых предпринимателей в регионе работает множество механизмов поддержки. Например, бренд 8merch появился из проекта «Создано молодыми».

«Этот проект позволяет молодым людям протестировать свою нишу: кто что делает своими руками – локальные бренды, изделия. Мы предоставляем возможность попробовать продать на наших площадках. Например, в этом году летом нам удалось посетить шесть наших крупных фестивалей. На центральных площадках города есть возможность бесплатно прийти, показать людям, протестировать, есть ли спрос. Также хорошая возможность – наш стационарный домик проекта «Создано молодыми», который находится на улице Пушкина», – рассказала Анастасия Чугунова.

Она добавила, что также благодаря министерству молодёжной политики региона и администрации города молодые предприниматели в возрасте от 16 до 35 лет, имеющие официальный статус самозанятых или ИП, могут приносить свои изделия и продавать их в стационарной точке на улице Пушкина.

Отвечая на вопрос о трендах, которые транслирует молодёжь в моде, Анастасия Чугунова отметила популярность аксессуаров. Кроме того, по её словам, сейчас очень модно заниматься апсайклингом – давать одежде вторую жизнь.

Напомним, что Неделя креативной экономики проходила в Пскове с 16 по 19 ноября. В её программу вошли молодёжный фестиваль «Место встречи: творчество как бизнес», воркшоп «Креативный компас: путь творца», образовательный интенсив и музыкальный шоу-кейс «За музыкой».

Мероприятия объединили представителей творческих профессий, предпринимателей, экспертов образовательных организаций и органов власти. Их цель – содействовать развитию креативного предпринимательства, укреплению профессиональных связей и созданию условий для реализации творческого потенциала в регионе.

Неделя креативной экономики прошла при поддержке центра «Мой бизнес» Псковской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».