Преподаватель бизнес‑школ дала советы псковским предпринимателям

18:11, 20 ноября 2026, ПАИ

О росте интереса предпринимателей к анализу рынка рассказала преподаватель ведущих бизнес‑школ России (Московской бизнес‑школы, Русской школы управления, бизнес‑школ РУДН и РАНХиГС) Анна Бочарова в интервью в выездной студии телеканала «Первый Псковский» на площадке форума «Наследие и инновации: формула роста в эпоху ИИ и новых коллабораций» в рамках Недели креативной экономики.

По её словам, форумы креативной экономики, как правило, могут помочь найти новые идеи или перепроверить свои гипотезы, которые, возможно, нельзя обсудить с ближайшим окружением.

«Форум – это динамичная история: много встреч, много общения, много инсайдов», – подчеркнула спикер.

Эксперт отметила, что для неё самая приятная история заключается в том, что креативные предприниматели наконец‑то начали интересоваться вопросом аналитики рынка.

«Не просто мы что‑то придумали и пытаемся кому‑то продать – неважно как, неважно с каким результатом, а начинаем всё с понимания, кому нужен продукт, который мы либо придумали, либо начинаем предлагать», – пояснила Анна Бочарова.

Она добавила, что с каждым годом интерес к аналитической составляющей бизнеса растёт. Предприниматели стремятся перепроверить объём рынка, найти новые каналы и понять, стоит ли вкладываться в какую‑то идею, и констатировала: «Для меня это показатель того, что бизнес начинает быть профессиональным, структурируется. Да, мы занимаемся креативом, но он всё равно требует финансовых, маркетинговых и некоторых организационных моментов».

Преподаватель затронула и тему продвижения. По её словам, сарафанное радио – это самый дорогой вид рекламы.

«Чтобы его сформировать, требуются годы непрерывного качественного «сарафана». С точки зрения бизнеса он является самым дорогим способом продвижения», – заявила эксперт, но предупредила: не стоит надеяться, что рекомендации быстро сработают.

«Есть категория клиентов, которые умалчивают об удачном новом месте, продукте, придерживают для себя, чтобы компания не получила поводов для гордости слишком рано», – добавила Анна Бочарова.

Она пояснила, что сарафанное радио – это элемент огромной экосистемы, в которой существует примерно 130 вариантов BTL‑мероприятий, заточенных под целевую аудиторию, и подчеркнула: «Там есть всё: мерчендайзинг, коммуникация с аудиторией, коллаборации. К сожалению, предприниматели редко эту экосистему выстраивают. Они берут то, что на слуху, например таргетированную рекламу, отдают сумасшедшие бюджеты и, не получив ничего, разочаровываются и начинают надеяться на сарафанное радио. Но лучше надеяться на бизнес‑инструменты и не надеяться на инструменты, которыми мы не можем управлять».

Отвечая на вопрос о том, как определить целевую аудиторию, эксперт предложила начать с ДНК бизнеса – с понимания, из чего именно состоит сущность предложения (то есть это не просто «фермерские продукты» или «мягкие кровати в отеле»): «Это понимание, какую ценность мы хотим транслировать. Это очень сложная работа, и, как правило, она всегда откладывается. И это причина большинства финансово неуспешных итогов».

В качестве второго момента Анна Бочарова назвала создание клиентского портрета: «Нужно не нарисовать портрет покупателя, а создать его, и не просто мазками, а сделать глубинное интервью, внимательно посмотреть историю других аналогичных продуктов, самому побыть клиентом у разных конкурирующих бизнесов».

При этом она отметила, что клиентский портрет – это работа, которая никогда не заканчивается: «Сегодня вы молодой активный мужчина, завтра вы папа одного ребёнка, потом папа второго ребёнка, потом вы молодой активный мужчина, у которого закрыты базовые задачи в жизни, и вы совсем иначе будете относиться к, казалось бы, такому же продукту».

В условиях, когда рынок переживает не отраслевые, а системные структурные особенности, в ситуации негатива и отсутствия возможности планирования на большие интервалы единственный инструмент, который всегда выручает предпринимателей, – это маркетинг впечатлений.

«Это создание эмоционально заряженных инфоповодов, которые позволяют привлечь к себе внимание, выделиться среди огромного количества однотипных скучных предложений. Экономика впечатлений позволяет зайти в душу, в сердце покупателя», – резюмировала Анна Бочарова.

Напомним, что Неделя креативной экономики проходила в Пскове с 16 по 19 ноября. В её программу вошли молодёжный фестиваль «Место встречи: творчество как бизнес», воркшоп «Креативный компас: путь творца», образовательный интенсив и музыкальный шоу-кейс «За музыкой».

Мероприятия объединили представителей творческих профессий, предпринимателей, экспертов образовательных организаций и органов власти. Их цель – содействовать развитию креативного предпринимательства, укреплению профессиональных связей и созданию условий для реализации творческого потенциала в регионе.

Неделя креативной экономики прошла при поддержке центра «Мой бизнес» Псковской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».