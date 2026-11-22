Эксперт Президентской академии разъяснила, как выйти на пенсию на два года раньше срока

14:02, 22 ноября 2026, ПАИ

Россияне могут выйти на страховую пенсию по старости на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в двух случаях: при длительном трудовом стаже или при потери работы в предпенсионном возрасте. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

По общим правилам в 2026 году мужчины выходят на пенсию в 64 года, а женщины – в возрасте 59 лет.

«За длительную трудовую деятельность такое право возникает при наличии 42 лет стажа у мужчин и 37 лет у женщин – выйти на пенсию можно на два года раньше общеустановленного срока. При этом закон устанавливает, что планка не может опуститься ниже 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин», – уточнила эксперт.

В стаж работы в том числе включаются периоды официальной трудовой деятельности, периоды на больничном, а также срочная служба в армии и участие в спецоперации.

По словам специалиста, второй способ выйти на пенсию раньше срока предусмотрен для безработных предпенсионеров, которые лишились работы из-за ликвидации организации или сокращения штата. В таких ситуациях мужчинам необходимо иметь не менее 25 лет стажа, а женщинам – 20 лет стажа.

Решение в этом случае принимает служба занятости, если не может трудоустроить гражданина. Это инструмент социальной защиты, а не поощрительная льгота, поэтому требования к стажу здесь мягче, но условия возникновения права жёстко связаны со статусом безработного, добавила Подольская.

Она также отметила, что в обоих случаях необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов. Если за время работы гражданин не набрал нужное количество таких баллов из-за невысокой официальной зарплаты, воспользоваться правом на досрочную пенсию не получится.

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