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Общество

Фонд капремонта Псковской области приглашает на работу специалиста отдела капитального ремонта

Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области приглашает на работу специалиста отдела капитального ремонта, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении.

Должностные обязанности:

Контроль за организацией и проведением работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.

Решение технических, организационных вопросов с подрядной организацией при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.

Участие в подготовке первичных дефектных актов.

Решение вопросов по обеспечению проведения работ по капитальному ремонту МКД с третьими лицами.

Проведение встреч с собственниками МКД для решения возникающих проблем.

Подготовка письменных ответов на обращения граждан, органов власти.

Требования: высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство» или «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», квалификация инженер-строитель, опыт работы в сфере строительства, в эксплуатации зданий и сооружений, ЖКХ.

Условия: пятидневная рабочая неделя; оформление в соответствии с трудовым законодательством; адрес организации: Псков, улица Петровская, д. 51, 5 этаж. Полная занятость, полный рабочий день.

Резюме направлять по адресу электронной почты - info@fkr60.ru. Дополнительная информация по адресу: 180007, Псков, улица Петровская, 51 или по телефону 8 (8112)298 228.

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