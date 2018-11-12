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Общество

Иностранцев лишат земли в Красногородском районе

Пыталовский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора об обязании двух лиц без гражданства, проживающих в Латвийской Республике,
произвести отчуждении земельного участка, расположенного в Красногородском районе.

Во время проверки прокуратуры установлено, что в нарушение закона двое лиц без гражданства, проживающие в Латвийской Республике и имеющие вид на жительство в России, владеют земельным участком недалеко от государственной границы РФ.

Решение суда не вступило в законную силу.

 

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