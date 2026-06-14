В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать велосипед
Покупать велосипед необходимо в специализированных магазинах или у проверенных продавцов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Перед покупкой специалисты рекомендуют внимательно осмотреть товар, проверить его комплектацию и убедиться, что на нём нет видимых дефектов.
Также в ведомстве отметили, что следует обратить внимание на рулевое управление: оно должно быть устойчивым. Для безопасной эксплуатации велосипед обязательно должен быть оснащён исправной тормозной системой. Все узлы, детали и соединения должны быть прочными и надёжными, а на раме не допускается наличие острых кромок и опасных выступающих элементов.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что если после покупки у товара обнаружатся недостатки, потребитель вправе потребовать замены велосипеда, уменьшения цены, устранения недостатков либо отказаться от договора купли-продажи и вернуть деньги.
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