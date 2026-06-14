В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать велосипед

11:45, 14 июня 2026, ПАИ

Покупать велосипед необходимо в специализированных магазинах или у проверенных продавцов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Перед покупкой специалисты рекомендуют внимательно осмотреть товар, проверить его комплектацию и убедиться, что на нём нет видимых дефектов.

Также в ведомстве отметили, что следует обратить внимание на рулевое управление: оно должно быть устойчивым. Для безопасной эксплуатации велосипед обязательно должен быть оснащён исправной тормозной системой. Все узлы, детали и соединения должны быть прочными и надёжными, а на раме не допускается наличие острых кромок и опасных выступающих элементов.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что если после покупки у товара обнаружатся недостатки, потребитель вправе потребовать замены велосипеда, уменьшения цены, устранения недостатков либо отказаться от договора купли-продажи и вернуть деньги.