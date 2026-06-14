Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать велосипед

Покупать велосипед необходимо в специализированных магазинах или у проверенных продавцов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Перед покупкой специалисты рекомендуют внимательно осмотреть товар, проверить его комплектацию и убедиться, что на нём нет видимых дефектов.

Фото: ПАИ

Также в ведомстве отметили, что следует обратить внимание на рулевое управление: оно должно быть устойчивым. Для безопасной эксплуатации велосипед обязательно должен быть оснащён исправной тормозной системой. Все узлы, детали и соединения должны быть прочными и надёжными, а на раме не допускается наличие острых кромок и опасных выступающих элементов.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что если после покупки у товара обнаружатся недостатки, потребитель вправе потребовать замены велосипеда, уменьшения цены, устранения недостатков либо отказаться от договора купли-продажи и вернуть деньги.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






14 июня 2026

Инсталляцию со слоганом «Россия начинается здесь» установили в центре Пскова
14 июня 2026

Борис Елкин поделился историей доходного дома Карла Гельдта в Пскове
14 июня 2026

Михаил Ведерников поздравил работников лёгкой промышленности с профессиональным праздником
14 июня 2026

В Порховском районе зацвело знаменитое маковое поле
14 июня 2026

День донора крови отмечают в мире
14 июня 2026

В Роскачестве дали рекомендации, как не попасться на уловки мошенников при покупке тура
14 июня 2026

Фестиваль «Исаборг» завершается в Изборске
14 июня 2026

Псковским водителям напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...