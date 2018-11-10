За повторное вождение на мотоцикле в пьяном виде красногородец предстанет перед судом

10:05, 12 ноября 2018, ПАИ

В Красногородском районе будут судить 32-летнего местного жителя, который повторно управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В ходе предварительного расследования установлено, что 20 июля в 18:45 после употребления двух литров пива гражданин решил покататься на своем мотоцикле, но не справился с управлением у дома № 20 по улице Заречной в деревне Мыза Красногородского района и совершил наезд на забор частного дома. Данный гражданин уже был осужден за аналогичное преступление. Так, 11 июля 2017 мировой судья судебного участка № 6 Красногородского района назначил ему 180 часов обязательных работ и лишил его права управлять транспортом на 2 года. Гражданин наказание отбыл, но для себя никаких выводов не сделал.

Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Учитывая имеющую судимость гражданину грозит более суровое наказание.