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Общество

Стартовал финальный этап конкурса «Великие имена России»

Сегодня, 12 ноября, стартовал заключительный этап проекта «Великие имена России». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в ходе этого этапа любой желающий может проголосовать по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя» на сайте проекта, в социальных сетях, позвонив на «горячую линию» 8-800-707-93-17 или путём заполнения анкеты в СМИ и на борту самолета.

В это же время открываются и стационарные пункты для голосования. Там всем желающим отдать свой голос будут помогать волонтеры, которые расскажут о кандидатурах и помогут разобраться в правилах конкурса. В Пскове голосование будет проходить в общественной приемной проекта «Великие имена России» на Октябрьском проспекте, 11. Приёмная будет работать с 10:00 до 17:00. Подробности можно узнать в Общественной палате Псковской области по телефону 72-16-10.

Также в Пскове будут открыты 5 точек для финального голосования. Один из пунктов голосования будет расположен в районе железнодорожного вокзала, второй - у автовокзала, третий - в ТРК «Акваполис», четвёртый - в «Семейном Магните» (Псков, ул. Труда, 37а), пятый - в аэропорту Пскова. Кроме того, можно будет проголосовать на железнодорожном вокзале в Дно и в торговом центре «Апельсин» в Великих Луках.

Напомним, в ходе третьего этапа конкурса специалисты ВЦИОМ выявили предпочтения жителей Псковской области в отношении наиболее популярных имен. В шорт-лист для финального голосования вошли три имени. В Пскове большинство жителей хотят назвать аэропорт именем княгини Ольги, Василия Маргелова или князя Александра Невского.

Голосование будет идти до 30 ноября. Результаты обнародуют 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».

Напомним, что одним из инициаторов проекта «Великие имена России» выступил глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Проект поддержали Общественная палата РФ, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество любителей русской словесности и Российское военно-историческое общество. Дополнительные имена получат 47 российских воздушных гаваней, в том числе, псковский аэропорт.

Вся информация о проекте опубликована на сайте великиеимена.рф.

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