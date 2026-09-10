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Ведерников попросил Путина поддержать строительство центра адаптивной физкультуры в Псковской области

Поддержать Псковскую область в вопросе строительства центра адаптивной физкультуры и спорта попросил глава региона Михаил Ведерников президента России Владимира Путина в ходе личной встречи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Губернатор подчеркнул, что предварительно вопрос обговорили с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым, и с руководством Российского спортивного фонда: «Поддержка есть. Если будет ваше поручение, мы эту ситуацию в течение двух лет отработаем и решим».

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Михаил Ведерников также подчеркнул, что в Псковской области первыми в России открыли центр духовной реабилитации для ветеранов СВО и их семей. Он находится в Печорах и пользуется большой популярностью. «У нас некоторые бойцы возвращаются с ранениями, с ограничениями по здоровью, и адаптация и социализация через спорт – это у нас, наверное, самый хороший механизм. Это первое, что ребята хотят делать, собираются, идут. Мы открыли небольшой, какой мы смогли позволить себе, центр адаптивного спорта. Ребята там и практической пневматической стрельбой занимаются, и силовыми упражнениями, другими дисциплинами. Вместе с ассоциацией развиваем. Но понятно, что таких ребят будет больше. У нас в принципе в регионе 45 тысяч людей с ограничениями по здоровью», – рассказал Михаил Ведерников.

И безусловно, в регионе внимательно относятся к теме сохранения памяти вместе с мамами, жёнами погибших героев. Уже созданы два мемориала там, где похоронены бойцы. «Непростые были вопросы, потому что у каждой семьи было своё видение, свои предпочтения. Но в итоге договорились, я считаю, что хороший результат получили. И важно, что не только родственники теперь туда могут приезжать. Туда на постоянной основе приезжают и школьники, ребят привозят на экскурсии, на возложение, им рассказывают про то, какие подвиги наши герои совершали», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что 47 мер поддержки участников СВО и их семей реализуется в Псковской области. За всё время поступило 90 тысяч заявок, 99,9 % из них решены.

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