«Аэрофлот» обновит три вида специального питания на рейсах из Москвы

15:01, 10 сентября 2026, ПАИ

«Аэрофлот» с 10 сентября обновит три вида специального питания на рейсах, вылетающих из Москвы. Пассажирам предложат новые азиатские вегетарианские, индуистские невегетарианские и лакто-вегетарианские блюда, пишет портал news.ru.

В бизнес-классе азиатское вегетарианское меню включает ролл с цуккини и тушёной чечевицей, стейк из брокколи со свекольным биточком, печёной тыквой и жареным тофу, тортилью с картофелем, чечевицей и цуккини, а также жареный рис жасмин с карри и овощами. Завершают трапезу фрукты и десерт – пюре из малины с тапиокой. В классах «Комфорт» и «Эконом» для выбравших это питание предусмотрена закуска из фасоли, красного перца и цуккини с икрой из печёных баклажанов и жареными томатами, а также фрукты. На горячее в «Комфорте», как обычно, предложат выбор блюд из бизнес-класса.

В новом лакто-вегетарианском меню бизнес-класса пассажиры смогут попробовать маринованный цуккини с лечо из перца и мёда, хумус с тыквой и котлетами из брокколи и шпината, овсяную кашу на молоке с печёным яблоком, гречневую лапшу с овощами, грибами и брокколи. На десерт – карамелизированное яблоко с репой и кедровыми орехами. В «Комфорте» и «Экономе» на закуску подадут сыр халлуми с баклажанной икрой и цуккини на гриле.