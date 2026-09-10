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Общество

В Псковской области рассчитывают довести долю нормативных дорог до 54% к 2030 году

Дорожный фонд Псковской области с 2017 года вырос с 4,5 млрд до 21,6 млрд рублей. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников рассказал президенту России Владимиру Путину на встрече 10 сентября, говоря о результатах системной работы по развитию инфраструктуры.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

«Вы за последние годы поддержали целый ряд важнейших инфраструктурных проектов по президентским нацпроектам. Беспрецедентными темпами идёт строительство дорог», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что регион пока не достиг планового показателя по доле дорог, соответствующих нормативам. По его словам, это связано с тем, что Псковская область начинала с одного из самых низких показателей в стране – 29 %.

До конца года регион рассчитывает выполнить установленный норматив, а к 2030 году довести долю нормативных дорог до 54 %.

Отдельно Михаил Ведерников рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры. По его словам, ещё недавно значительная часть объектов оставалась практически полностью советской, а некоторые из них имели стопроцентный износ и не проходили капитальный ремонт.

«А за пять лет благодаря различным программам, нацпроектам мы привлекли порядка 20 миллиардов рублей – это чуть меньше годового бюджета 2017 года. Поэтому результаты есть», – сообщил губернатор.

Одним из показателей этих изменений Михаил Ведерников назвал рост обеспеченности населения питьевой водой. За этот период показатель увеличился с 76 % до 85 %.

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