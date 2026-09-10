«Переломили негативную тенденцию»: Псковская область сократила дефицит врачей

15:40, 10 сентября 2026, ПАИ

Об изменениях в ситуации с дефицитом медицинских и педагогических кадров в Псковской области сообщил губернатор Михаил Ведерников на встрече с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 10 сентября.

«Нам удалось с вашей поддержкой, с поддержкой правительства переломить негативную тенденцию по увеличению дефицита медицинских, педагогических кадров. По медицинским кадрам дефицит составлял 52 %, и тенденция была к росту», – отметил он.

По словам губернатора, благодаря новому учебно-лабораторному корпусу уже два выпуска молодых специалистов работает в учреждениях здравоохранения региона.

«И благодаря тому, что мы приняли соответствующую программу достаточно мощной поддержки от первого курса до уже состоявшихся в профессии специалистов, которые взяли на себя нагрузку наставничества, с 52 % мы сократили дефицит до 36 %», – рассказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что вакансии динамично заполняются, приезжают из других регионов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Поэтому мы рассчитываем, что в течение нескольких лет мы эту задачу решим. Врачей не хватает, но дефицит уже не такой острый. Мы эту задачу понимаем. У нас не так остро стоит вопрос в сфере образования, но мы тоже смотрим на перспективу и тоже соответствующие решения приняли», – заключил Михаил Ведерников.