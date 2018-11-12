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Общество

«Псковэнерго» обеспечило дополнительную мощность школе в Каськово

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечил дополнительную электрическую мощность филиалу Жижицкой средней общеобразовательной школы в деревне Каськово Куньинского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковэнерго со ссылкой на отдел технологического присоединения предприятия, объекту выделена дополнительная запрашиваемая мощность 30 кВт для нового спортивного зала. Источником питания школы является подстанция 35 кВ «Каськово».

На сегодняшний день строительство нового спортзала  в Каськовской основной общеобразовательной школе завершается в здании бывшего интерната. По сравнению с предыдущим, площадь нового спортивного зала увеличится более чем в шесть раз – до 170 квадратных метров. В этом учебном году Каськовскую школу посещают в общей сложности 64 учащихся и воспитанников дошкольных групп.

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