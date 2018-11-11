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Культура

Юные дарования выйдут на сцену Псковской областной филармонии 17 ноября

17 ноября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт «Юные дарования Псковщины» с участием симфонического оркестра под управлением главного дирижера Николая Хондзинского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Традиционно перед зрителями выступят лауреаты премий «Юные дарования Псковщины», «Молодые дарования России» и обладатели стипендии губернатора Псковской области. В программе прозвучит музыка русских и зарубежных классиков.

Специальный гость программы — лауреат международных конкурсов Александра Довгань. 11-летняя москвичка обучалась игре на фортепиано с 5 лет, учится в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, участвует в международных фестивалях, гастролирует по России и за рубежом, стипендиат фондов Владимира Спивакова, Мстислава Ростроповича, фонда «Новые имена».

Первая премия «Юные дарования Псковщины» была вручена в 1996 году. За более чем 20-летнюю историю существования лауреатами стали около 500 учеников детских музыкальных школ, школ искусств, художественных школ города Пскова и области, в том числе выпускники и нынешние преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, выпускники и студенты консерваторий, институтов культуры Санкт-Петербурга и Москвы, академии музыки им. Гнесиных.

Мероприятие носит статус «концерт-награждение», поскольку в его рамках проходит награждение дипломами и сертификатами лауреатов ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» и обладателей стипендии губернатора Псковской области.

Организаторами выступают Комитет по культуре Псковской области, Псковская областная филармония и Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

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