Новые выставки открылись в музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове
Восьмой и девятый комплексы выставки «Невосстановленные памятники Пскова» открылись в Мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Выставка рассказывает о судьбе погибших во время Великой Отечественной войны средневековых памятников архитектуры и ценных общественных зданий города Пскова. Новые экспозиции посвящены зданиям Псковской городской управы и Псковского коммерческого банка.
Основные экспонаты тематических блоков – документы и редкие книжные издания второй половины XIX – начала XX века из коллекции Псковского музея-заповедника. Экспонаты иллюстрируют работу обоих учреждений и жизнь псковского общества той эпохи.
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