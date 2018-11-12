21,3% семей в Псковской области могут позволить себе аренду жилья по расчетам РИА Новости

11:21, 12 ноября 2018, ПАИ

Псковская область находится на 78-м из 84 мест в подготовленном РИА Новости рейтинге регионов по доступности аренды жилья в 2018 году. По расчетам агентства, чтобы семья из четырёх человек могла позволить себе снять квартиру, совокупный доход родителей должен составлять не менее 63,6 тысяч рублей. Таким образом, доля семей, которые могут позволить себе аренду, в Псковской области по данным РИА Новости составляет 21,3%.

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступают доли семей, состоящих из двух работающих и двух детей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и оплачивать аренду двухкомнатной типовой квартиры. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. Доля семей, которые могут оплачивать съёмную квартиру и повседневные расходы, рассчитывалась на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе в 2018 году. Арендные ставки и прожиточные минимумы за 2018 год также использованы для каждого региона свои. Чеченская Республика не включена в рейтинг из-за отсутствия релевантных данных.

Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, только в трех регионах более половины семей, состоящих из двух работающих и двух детей, может без особых трудностей арендовать себе двухкомнатную квартиру, сохраняя на неплохом уровне свое повседневное потребление. В списке лидеров представлены: Ямало-Ненецкий автономный округ c долей 54%, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (53%) и Санкт-Петербург (51%). Еще в пяти регионах более 45% семей могут позволить себе арендовать жилье и осуществлять остальные расходы на приемлемом уровне. В эту пятерку входят: Кемеровская область, Ленинградская область, Мурманская область, Иркутская область и Чукотский автономный округ.

В числе аутсайдеров - Карачаево-Черкессия (20,2%), Севастополь (19,9%), Республика Крым (17,7%), Кабардино-Балкария (17,5%) и Дагестан (16,5%).