Дождь с мокрым снегом прогнозируется в Псковской области 13 ноября

11:33, 12 ноября 2018, ПАИ

13 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит -2…+3 градуса, днем 0…+5.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.