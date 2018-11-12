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Общество

Псковская «Дорога жизни» получила президентский грант на оказание психологической помощи онкобольным и их родственникам

Псковская автономная некоммерческая организация Служба психологической помощи населению «Дорога жизни» стала победителем второго конкурса Фонда президентских грантов с социальным проектом «Помощь рядом». Как сообщили Псковскому агентству информации авторы проекта, он направлен на осуществление психологической помощи людям с онкологическими заболеваниями, а также их родственникам и медицинскому персоналу, работающему с данной категорией лиц.

«Психологический настрой играет большую роль в осуществлении лечения и повышении качества жизни людей, столкнувшихся с онкозаболеванием. Проблема затрагивает не только самого пациента, но и его родственников, а также медицинский персонал, по долгу службы находящийся рядом. Родственники могут не знать, как себя вести, чтобы помочь близкому, поскольку для них это может быть сильным потрясением», - пояснили авторы проекта. По их мнению, медицинский персонал, работающий с онкологией, также находится в ситуации повышенной стрессогенности и сильной эмоциональной заряженности, так как врачам и медсестрам приходится ежедневно иметь дело с людьми, переживающими серьезный жизненный кризис. Подобные профессиональные обстоятельства не могут не сказаться на эмоциональном благополучии медперсонала, и весьма актуальной является проблема эмоционального выгорания медработников.

Учитывая глобальность, серьезность и сильную эмоциональную заряженность темы онкологического заболевания авторы проекта предлагают в качестве одного из путей совладания с кризисной ситуацией - обеспечение психологической помощью всех, так или иначе с ним соприкоснувшихся, в силу профессиональных и личных причин.

Информирование о возможности получения психологической помощи и психологическое просвещение позволит людям говорить о своих переживаниях, выражать их в поддерживающей среде, что является эффективным путем снижения негативного эмоционального заряда, который при подавлении может серьезно отравлять жизнь и препятствовать успешному. «Знание и понимание полной картины происходящего позволит снизить тревогу, принять реальность и эффективно действовать на благо исцеления в «Школе пациента». Сообщество единомышленников в группе психологической поддержки родственников позволит задействовать ещё один ресурс исцеления - взаимную поддержку людей, имеющих схожие жизненные обстоятельства, и, как возможное следствие, понимающих друг друга лучше, чем кто-либо другой. Эти три направления проекта являются своеобразными опорами, которые могут помочь выстоять в трудные времена людям, столкнувшимся с онкозаболеванием», - рассказали в службе психологической помощи.

На сегодняшний день уже идет набор в группу психологической поддержки родственников, чьи близкие больны онкологическими заболеваниями. В группе психологической поддержки можно «справиться с чувствами беспомощности и бессилия, преодолеть состояние страха и отчаяния, выразить свои эмоции, сжигающие изнутри и забирающие жизненные силы, научиться как себя вести с больным человеком, как оказывать ему реальную эмоциональную поддержку и помощь, как справляться с собственным стрессом и позаботиться о себе».

Участие в группе бесплатное. Она будет работать в течение полугода. Встречи будут проходить два раза в месяц.

Ведущие группы: кандидат психологических наук, практикующий психолог Елена Середа, клинический психолог Ольга Есева.

Получить подробную информацию о проекте «Помощь рядом», записаться в группу поддержки, узнать о планируемых мероприятиях можно по телефону: +79009990931, а также в группе «ВКонтакте».

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