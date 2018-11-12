Память Героя Советского Союза увековечили в Пскове благодаря проекту «Единой России»

11:50, 12 ноября 2018, ПАИ

Память Героя Советского Союза Ивана Перова увековечили в Пскове. В Аллее Героев у Вечного огня сегодня, 12 ноября, состоялось торжественное открытие 19-ой стелы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В мероприятии приняли участие ветераны, представители власти, общественности и партийного проекта «Единой России» «Историческая память», который и выступил с инициативой об установке стелы в память о подводнике Перове. Ранее по этому поводу в общественную приемную Партии обратился племянник мичмана, высшая степень отличия которому была присвоена за подвиги в годы Великой Отечественной войны. Партпроект не оставил эту просьбу без внимания, подготовил соответствующее обращение на имя главы областного центра и активно выступал за необходимость скорейшего положительного решения вопроса.

Почетное право открыть сегодня памятный знак предоставили заместителю главы Пскова Владимиру Воробьеву и племяннику Виктору Перову. Затем был совершен чин освещения мемориала.

«Сегодня знаменательное событие в истории нашего славного города - мы открываем памятник нашему земляку. Мы шли к этому несколько месяцев, и нигде не получили отказа, - сказал председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» Павел Дроздов. – Будем достойны памяти наших героев!» Завершился митинг минутой молчания.

Иван Степанович Перов родился 6 октября 1910 года в деревне Заручевье Псковского района (с 70-х годов – улица Войсковая в Пскове).

С апреля 1941 года Перов был боцманом-сигнальщиком подводной лодки «Л-4» 1-го дивизиона бригады подводных лодок Черноморского флота. В составе экипажа подлодки он участвовал в героической обороне Севастополя и освобождении Крыма, выполняя боевые задачи по несению дозорной службы, постановке минных заграждений, нарушению морских сообщений противника.

За время боевых действий на Чёрном море он участвовал в 25 боевых походах, во время которых было потоплено 7 вражеских судов.

В боевом походе, проходившем с 15 апреля по 15 мая 1944 года, экипажу «Л-4» была поставлена задача осуществлять блокаду Крыма при наступлении советских войск. Когда на подлодке вышли из строя кормовые горизонтальные рули, мичман Перов организовал их ремонт, рискуя остаться в воде при срочном погружении подводной лодки. Вместе с одним из членов экипажа он в рекордно короткий срок устранил возникшую неисправность, обеспечив тем самым выполнение боевого задания. «Л-4» продолжила боевой поход, в ходе которого она 11 мая 1944 года атаковала вражеский танкер «Фредерик», нанеся ему серьёзные повреждения, не позволившие этому судну до окончания боевых действий выйти в море.