За выплату зарплаты ниже МРОТ оштрафована великолукская стоматология
Государственная инспекция труда в Псковской области по материалам проверки областной прокуратуры привлекла к административной ответственности великолукскую стоматологию ООО «Профдент» за несоблюдение трудового законодательства.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе проверки установлено, что работникам организации начислялась и выплачивалась заработная плата ниже установленного минимального размера оплаты труда.
Госинспектор труда выдал предписание об устранении нарушений и наложил штраф.