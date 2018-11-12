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Общество

За выплату зарплаты ниже МРОТ оштрафована великолукская стоматология

Государственная инспекция труда в Псковской области по материалам проверки областной прокуратуры привлекла к административной ответственности великолукскую стоматологию ООО «Профдент» за несоблюдение трудового законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе проверки установлено, что работникам организации начислялась и выплачивалась заработная плата ниже установленного минимального размера оплаты труда.

Госинспектор труда выдал предписание об устранении нарушений и наложил штраф.

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