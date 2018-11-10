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18-летний мурманчанин украл виски и вино из магазина в Пскове

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении алкоголя из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области. 

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 18-летнего жителя Мурманской области, который похитил из торгового зала виски и бутылку вина.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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