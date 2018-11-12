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Общество

Евгений Гришковец выступит в Пскове со спектаклем-презентацией

9 марта 2019 года на сцене Псковского театра драмы им. Пушкина состоится показ моноспектакля- презентации Евгения Гришковца «Предисловие», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Беседа со зрителями пойдёт о призвании в жизни человека, о чём и повествует новый роман писателя «Театр отчаяния, или Отчаянный театр». Жанр встречи, по большому счету, ещё не определен самим автором. Дело в том, что в апреле, может быть, у него должна выйти новая книга. Большой автобиографический роман «Театр отчаяния, или Отчаянный театр», - рассказали в дирекции.

Как пояснил сам Гришковец, книга, которой он отдал последние несколько лет, будет посвящена теме призвания в жизни человека. «Последние десять лет, начиная с 2008 года, я делаю и выпускаю один моноспектакль в три года. Это всегда очень особенная длительная и кропотливая работа, - отметил Гришковец. - Но в наступившем году я наконец-то подошёл к завершению написания романа «Театр отчаяния или отчаянный театр». Над этой книгой я работаю уже третий год, и она вытеснила все другие замыслы и идеи. Я даже подумывал над тем чтобы не делать и не выпускать в наступившем году новый спектакль. Но как это обычно бывает... вдруг пришло странное и неожиданное решение... Родился сценический образ предисловия к тому роману, который я сейчас пишу. Я понял, что хочу и обязательно сделаю сценическое предисловие к книге. Предисловие — в смысле предваряющее слово. И слово не написанное, а произнесённое.

Роман называется «Театр отчаяния или отчаянный театр». Эта объёмная книга написана, как биографическая история, но главным героем романа является не человек или не столько человек, как призвание, движущее и ведущее человека к непонятому человеку цели. То, что я задумал на сцене будет не творческим вечером. Не рассказом о том как то весело, то сложно был написан роман... Это будет спектакль под названием «Предисловие к роману». В этом спектакле я постараюсь рассказать о самом таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа, который появляется из фактической биографии и из истории повседневности.

Этот спектакль будет во многом посвящён чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний. Я хочу на сцене рассказать и показать то что происходит с человеком, уходящим в прошлое... Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается. А ещё я хочу сделать на сцене то, с чего я когда-то начинал свою сценическую деятельность и то чего почти тридцать лет на сцене не делал».

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.

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