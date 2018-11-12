Псковский Роструд оштрафовал ООО «Электросвет» за ненадлежащим образом оформленные трудовые договоры

12:46, 12 ноября 2018, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Электросвет» за ненадлежащим образом оформленные трудовые договоры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В ходе проверки установлено, что работодатель ненадлежащим образом оформил трудовые договоры с работниками: не внесены обязательные для внесения сведения – место работы, дата заключения договора, условия труда на рабочем месте, отсутствуют подписи работников, подтверждающие получение экземпляра трудового договора.

Кроме того, заработная плата в организации выплачивается не в дни, установленные правилами внутреннего трудового распорядка.

Выявленные нарушения стали основанием для наложения штрафа.