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Общество

Тысячу мальков судака выпустили в водохранилище Псковской ГРЭС на реке Шелонь

Энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» провели ежегодную экологическую акцию по зарыблению водоёма. Тысячу мальков судака выпустили в водохранилище на реке Шелонь Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Мероприятие провели для восполнения рыбных запасов водохранилища, вода из которого используется в технологическом процессе электростанции. «Одним из важных направлений экологической программы станции является охрана водных объектов, – отметил директор Псковской ГРЭС Евгений Голубев. – Пользование природными ресурсами происходит под четким контролем научно-исследовательских институтов. Мы ведем постоянный мониторинг водохранилища, что позволяет поддерживать в норме его химические и микробиологические показатели».

Помимо восполнения рыбных запасов, акция по зарыблению водоема направлена на популяризацию экологии и бережного отношения к природе, подчеркнули на предприятии.

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