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Политика

Председатель Заксобрания Псковской области допустил появление новых форматов общения с гражданами

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин считает, что в публичном освещении работы регионального парламента важно прежде всего показывать конечный результат, а не подробно демонстрировать каждый промежуточный этап. При этом он не исключает появления новых форматов общения с жителями. Об этом Борис Елкин рассказал в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 ноября.

Фото: ПАИ

По словам председателя Заксобрания, новые способы коммуникации могут появляться и внедряться в работу парламента, однако они должны соответствовать характеру его деятельности.

«Я всё-таки приверженец того, чтобы показывать уже конечный результат, а не какие-то промежуточные этапы. Может быть, какие-то новые форматы будут появляться, и мы будем их интегрировать», – отметил Борис Елкин.

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