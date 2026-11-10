Председатель Заксобрания Псковской области допустил появление новых форматов общения с гражданами

16:57, 10 ноября 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин считает, что в публичном освещении работы регионального парламента важно прежде всего показывать конечный результат, а не подробно демонстрировать каждый промежуточный этап. При этом он не исключает появления новых форматов общения с жителями. Об этом Борис Елкин рассказал в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 ноября.

По словам председателя Заксобрания, новые способы коммуникации могут появляться и внедряться в работу парламента, однако они должны соответствовать характеру его деятельности.

«Я всё-таки приверженец того, чтобы показывать уже конечный результат, а не какие-то промежуточные этапы. Может быть, какие-то новые форматы будут появляться, и мы будем их интегрировать», – отметил Борис Елкин.