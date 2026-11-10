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Общество

Главное событие осени: детский медиафорум стартовал в Псковской области

Медиафорум, который уже окрестили главным молодёжным медиасобытием осени, стартовал в Псковской области сегодня, 10 ноября. Проект организовали в рамках всероссийской инициативы «Навигаторы детства», он собрал школьников 7–9-х классов, которые будут учиться делать контент, разбираться в медиаграмотности и профилактике деструктивного поведения. Ключевая интрига форума – привлечение к работе ребят, которые уже имеют опыт в медиа и теперь выступают в роли наставников для новичков.

  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Детский медиафорум проходит в Псковской области
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ

В день открытия участников приветствовала региональный координатор проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова: «Дорогие друзья, мы вновь собрались здесь, чтобы поговорить об очень важной теме, о теме медиа. Кто-то из вас уже матёрый медиаспециалист и активно развивает это направление у себя в школе, а кто-то только делает первые шаги. Но нас всех объединяет одно – желание узнавать, двигаться вперёд и познавать что-то новое».

Юлия Колбасова обратила внимание, что на протяжении этих четырёх дней ребятам будут помогать наставники, товарищи, вожатые, советники директоров по воспитанию. И их поддержку можно будет получить и после завершения медиафорума. «Я уверена, что у нас всё обязательно получится. Удачи!» – заключила она.

К ребятам также обратилась директор АНО ИД «Медиацентр 60» Ирина Фёдорова.

Мероприятие проходит с 10 по 13 ноября. Всего на участие в форуме поступило 62 заявки, а проект объединил 124 человека – активистов школьных медиацентров и тех, кто только пробует себя в сфере медиа. Такая связка «наставник – наставляемый» позволяет не просто учить, а передавать практические навыки из рук в руки: от настройки камеры до монтажа и продвижения роликов.

В течение четырёх дней школьники создадут видеоролики на шесть острых социальных тем: безопасное поведение в цифровой среде и кибербезопасность, профилактика травли и культура уважительного общения, добровольчество как способ позитивных изменений, здоровый и безопасный образ жизни, профилактика вовлечения несовершеннолетних в употребление психоактивных веществ, профилактика противоправного поведения. Это не абстрактные лекции, на выходе – готовые медиапродукты, которые можно использовать в школах и муниципалитетах.

В форуме принимают участие федеральные эксперты в сфере медиа и молодёжной политики, также приглашены министры регионального правительства. Такой уровень спикеров делает событие не рядовым школьным конкурсом, а полноценной площадкой для диалога между подростками и теми, кто определяет медиаповестку.

Традиционно третий день форума ребята проведут в медиацентре, посетят редакцию ПАИ, студию телеканала «Первый Псковский», радиостанции «7 НЕБО» и «Серебряный дождь», а четвёртый день форума станет самым многолюдным: помимо школьников, к нему присоединятся представители родительского сообщества и советники по воспитанию из школ. Именно этот день обещает стать главной цитируемой площадкой – здесь подведут итоги, покажут лучшие работы и обсудят, как выстраивать безопасную медиасреду для детей совместными усилиями семьи и школы.

Проект реализуется при грантовой поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Организаторы – всероссийский проект «Навигаторы детства» (реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения РФ), региональное отделение Союза журналистов России, телеканал «Первый Псковский» и Псковское агентство информации.

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