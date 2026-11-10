Борис Елкин – сотрудникам полиции: Спасибо за то, что рядом с псковичами всегда есть надёжное плечо

17:44, 10 ноября 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин от себя лично и от имени депутатов регионального парламента поздравил сотрудников и ветеранов псковской полиции с профессиональным праздником.

«Ваша служба – это ежедневный труд, где нет права на ошибку. За цифрами отчётов стоят спокойствие наших улиц, безопасность дорог и уверенность людей в том, что они под надёжной защитой», – подчеркнул он в своём канале в мессенджере MAX, обращаясь к сотрудникам органов внутренних дел.

Отдельно председатель Законодательного Собрания Псковской области отметил результаты работы полиции региона в этом году: за девять месяцев в Псковской области зарегистрировано 5 041 преступление – на 9,1 % меньше, чем годом ранее. Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 33,4 %, а раскрываемость убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью составила 100 %. И за этими показателями – большой труд всего личного состава.

Слова особой благодарности он выразил и ветеранам органов внутренних дел: «Вы заложили традиции службы, которые сегодня достойно продолжают ваши коллеги. Ваш опыт и принципиальность – пример для молодого поколения полицейских».

«Спасибо за верность присяге, за службу и за то, что рядом с псковичами всегда есть надёжное плечо. Крепкого вам здоровья, спокойных дежурств, благополучия в семьях и поддержки близких! С праздником!» – заключил Борис Елкин.

Отметим, что полицейские не только ведут борьбу с преступностью и следят за порядком на улицах: они всегда готовы прийти на помощь – будь то спасение роженицы, помощь заблудившимся в лесу или тушение пожара. К празднику Псковское агентство информации собрало несколько историй о буднях сотрудников полиции.