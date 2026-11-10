Рекордные просмотры и отклики: «Псковская правда» подвела итоги работы в соцсетях
Старейшее издание региона «Псковская правда» продолжает отмечать своё 109-летие, делясь с подписчиками результатами совместной работы в социальных сетях.
«Благодаря вашим эмоциям, просмотрам, комментариям, лайкам и репостам мы видим, что вам интересно, и стараемся для вас», – отметили в публикации.
Какой пост стал рекордсменом по количеству просмотров, где читатели поставили больше всего лайков, а какими постами делились чаще всего, смотрите в карточках.
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
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Фото: Кирилл Гавриленко / ПАИ
Об истории издания читайте в лонгриде, подготовленном к одному из дней рождения газеты. Также из видеорепортажа ПАИ можно узнать, о чём писала газета в первом номере и как реставраторы «купают» «Псковскую правду».
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