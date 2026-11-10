В Псковской области за неделю госпитализировали 26 человек с ОРВИ
О текущей эпидемиологической обстановке в Псковской области сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
С 2 по 8 ноября в регионе зарегистрировали 2 255 случаев ОРВИ. При этом 60,1 % среди заболевших составляют дети до 14 лет.
Кроме того, в Пскове за неделю зарегистрировали 915 случаев ОРВИ, или 40,6 % от общего количества по региону.
Также за неделю госпитализировали 26 человек с симптомами ОРВИ. В циркуляции преобладают негриппозные респираторные вирусы. Случаев гриппа не зарегистрировано.
«Учитывая сезонную заболеваемость респираторными инфекциями, следует соблюдать профилактические меры. По возможности стоит воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты при появлении признаков недомогания», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что следует регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания нужно остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
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