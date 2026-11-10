Борис Елкин объяснил, почему пока не видит необходимости в общественном совете при Заксобрании

16:23, 10 ноября 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин пока не видит необходимости создавать отдельный общественный совет при региональном парламенте. При этом, если такая потребность возникнет, соответствующую структуру готовы сформировать. Об этом он заявил в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 ноября.

По словам Бориса Елкина, решение о создании совета должно быть продиктовано реальной необходимостью, а не стремлением учредить ещё одну формальную структуру. «Если будет такой посыл и потребность, конечно, мы это сделаем. Но я пока не вижу такой острой необходимости в этом. Повторюсь: понадобится – конечно создадим», – отметил председатель Заксобрания.

При этом Борис Елкин подчеркнул, что взаимодействие с общественными организациями и представителями общественности необходимо продолжать. Законодательное Собрание давно сотрудничает с Общественной палатой Псковской области, другими общественными объединениями и уполномоченными. По мнению председателя парламента, существующих механизмов для такого взаимодействия достаточно.

«С общественными организациями работа ведётся, и с Общественной палатой у нас активное взаимодействие, и с иными общественными организациями. Рычагов и механизмов для взаимодействия у нас много», – отметил Борис Елкин.