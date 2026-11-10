Светлана Косачёва назначена проректором по учебно-методической работе ПОИПКРО

18:06, 10 ноября 2026, ПАИ

Светлана Косачёва назначена проректором по учебно-методической работе Псковского областного института повышения квалификации работников образования. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

В 1998 году Светлана Косачёва окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «учитель русского языка и литературы», прошла профессиональную переподготовку в Северо-Западной академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление» (2010 год) и в Мурманском областном институте повышения квалификации работников образования по программе «Менеджмент в образовании» (2013 год).

Трудовую деятельность начинала учителем русского языка и литературы, затем работала в должностях педагога, заведующего отделом и заместителя директора в сфере дополнительного образования.

С 2014 года занимала посты в структурах управлений образования Мурманской и Псковской областей, курировала проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования, осуществляла переданные федеральные полномочия на контроль качества образования.

Светлана Косачёва с 2023 года занимала должность руководителя Центра олимпиадного движения Северо-Западного федерального округа в Псковском государственном университете, имеет более чем 25-летний стаж работы в сфере образования.