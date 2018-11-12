«Magic Dance» из Латвии выступит на финале «Мисс Псков 2018»
Танцевальный коллектив из Латвии «Magic Dance» выступит на финальном шоу «Мисс Псков 2018», сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса.
«30 танцоров готовят для зрителей неповторимое танцевальное шоу, в котором каждый найдет что-то для себя. Яркие и современные постановки добавят шоу динамики и новизны», - рассказали организаторы.
Напомним, что финал «Мисс Псков» состоится в спортивно-развлекательном комплексе «Простория». Билеты можно приобрести в кассе Дома Офицеров (улица комдива Кирсанова, дом 5), телефон 56-88-35.