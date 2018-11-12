«Magic Dance» из Латвии выступит на финале «Мисс Псков 2018»

13:33, 12 ноября 2018, ПАИ

Танцевальный коллектив из Латвии «Magic Dance» выступит на финальном шоу «Мисс Псков 2018», сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса.

«30 танцоров готовят для зрителей неповторимое танцевальное шоу, в котором каждый найдет что-то для себя. Яркие и современные постановки добавят шоу динамики и новизны», - рассказали организаторы.

Напомним, что финал «Мисс Псков» состоится в спортивно-развлекательном комплексе «Простория». Билеты можно приобрести в кассе Дома Офицеров (улица комдива Кирсанова, дом 5), телефон 56-88-35.