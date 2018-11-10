Очевидцев наезда на 16-летнюю псковичку разыскивает ГИБДД

13:51, 12 ноября 2018, ПАИ

В Пскове устанавливаются очевидцы наезда на пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 ноября в 18:25 на Октябрьском проспекте у дома № 17 неизвестный водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места происшествия скрылся.

Граждан, которые стали очевидцами данного происшествия или располагают какой-либо информацией о нем, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.