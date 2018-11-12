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Общество

Сыр из Псковской области оценили в Башкирии

Эксперты оценили качество продаваемых в Башкирии сливочного масла, сыра и колбасы. Комиссия исследовала сливочное масло с массовой долей жира 82,5%, сыр фасованный «Российский» и колбасу «Докторскую». Были закуплены по 7 сортов этих продуктов российских и республиканских производителей, которые предварительно прошли лабораторные исследования.

Как сообщает bashinform.ru, лучшими сырами признаны башкирскими экспертами сыр «Российский» ТМ «Valio» ООО «Великолукский молочный комбинат» (Псковская область), сыр российский ТМ «Белебеевский» (Белебей), сыр «Российский» ООО «Версия» (Санкт-Петербург).

«В состав специальной комиссии вошли технологи предприятий пищевой промышленности, представители надзорных органов и лабораторий, — сообщила пресс-секретарь Госкомторговли региона Нина Никандрова. – Дегустация проводилась в Центре детского и диетического питания, в рамках мониторинга качества продукции, представленной на потребительском рынке республики».

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