0
16:17
Часть улицы Горького в Пскове будет закрыта для транспорта с 14 по 30 ноября
15:16
Наталья Юрченко о первом форуме СМИ: Благодаря ему, Псков и вся Псковская область зазвучат на международном уровне
15:00
На «Народное признание - 2018» уже подано рекордное количество заявок
14:48
Псковская область заняла третье место в номинации «Российский экологический отдых» премии National Geographic Traveler Awards 2018
14:28
Александр Серавин: Надо вернуть Пскову статус медийного центра
14:20
Юрист об инициативе администрации псковского гуманитарного лицея: Родители имеют право попасть в школу в любое время на законных основаниях
13:33
«Magic Dance» из Латвии выступит на финале «Мисс Псков 2018»
Еще новости
Общество

Александр Серавин: Надо вернуть Пскову статус медийного центра

«Псков на протяжении тысячи лет был важным культурным и, в том числе, медийным центром. И этот статус ему надо вернуть. Тем более что Россия начинается от стен Псковского Кремля, а этот форум — международный, включает приграничные территории», - заявил Александр Серавин, президент Ассоциации электронной электоральной политики России, комментируя тему проведения Псковского медийного форума. «Важно, чтобы была площадка, на которой люди, которые формируют медийное поле этих территорий, могли встретиться, обменяться информацией и опытом в дружественной атмосфере», -  добавил он.

Напомним, 29-30 ноября в Пскове пройдет Псковский международный медиафорум под девизом «Новое время - новые медиа». В его программе - пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.

По словам Александра Серавина, для себя он выделяет три важных направления форума. Первое — это работа районных газет и всех локальных изданий, которые относятся к небольшим территориям и наиболее близки к людям. Второе — это развитие новых видов медиа, таких как Телеграм и другие мессенджеры, выход СМИ на эти площадки. Третье — это «дипломатия через журналистов», налаживание межрегиональных и международных связей.

«Интересно посмотреть, как развивается современная журналистика на соседних территориях, какие там новости и события. Мы зачастую хорошо знаем, что происходит за тысячи километров, где-нибудь в США или Японии, но практически ничего не знаем о том, что происходит в сорока километрах от нас. Это неправильно. Ведь для полноты картины мира очень важно, чтобы мы не теряли связь с малыми территориями, получали новости и оттуда», - отметил эксперт.

Александр Серавин рассказал, что на форуме он выступитс докладом об электронной электоральной политике. «Например, та же Эстония далеко ушла в развитии электронных коммуникативных систем в политике. Рассчитываю, что по этой теме мы обменяемся опытом, это будет интересно и полезно для всех», - добавил он.

Регистрационную форму форума можно скачать здесь>>>. Для участия в мероприятии ее необходимо заполнить и направить в исполнительную дирекцию форума по адресу forumpskov@mail.ru.

Программу форума можно скачать здесь>>> 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковский международный медиафорум
Наталья Юрченко о первом форуме СМИ: Благодаря ему, Псков и вся Псковская область зазвучат на международном уровне Юлия Шарипова: В Псковской области давно не хватало площадки, которая смогла бы объединить журналистское сообщество Александр Машкарин: Проблемная повестка для всех медиа – общая, и ее нужно обсуждать вместе Представителей СМИ приглашают к участию в Псковском международном медиафоруме Совещание по подготовке Псковского международного медиафорума провел Михаил Ведерников Международный Медиафорум пройдет в Пскове 29-30 ноября Михаил Ведерников пригласил студенческое телевидение ПсковГУ на первый медиафорум Псковской области (ВИДЕО)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Часть улицы Горького в Пскове будет закрыта для транспорта с 14 по 30 ноября
12 ноября 2018
Часть улицы Горького в Пскове будет закрыта для транспорта с 14 по 30 ноября
Наталья Юрченко о первом форуме СМИ: Благодаря ему, Псков и вся Псковская область зазвучат на международном уровне
12 ноября 2018
Наталья Юрченко о первом форуме СМИ: Благодаря ему, Псков и вся Псковская область зазвучат на международном уровне 1
На «Народное признание - 2018» уже подано рекордное количество заявок
12 ноября 2018
На «Народное признание - 2018» уже подано рекордное количество заявок
Псковская область заняла третье место в номинации «Российский экологический отдых» премии National Geographic Traveler Awards 2018
12 ноября 2018
Псковская область заняла третье место в номинации «Российский экологический отдых» премии National Geographic Traveler Awards 2018
Александр Серавин: Надо вернуть Пскову статус медийного центра
12 ноября 2018
Александр Серавин: Надо вернуть Пскову статус медийного центра
Юрист об инициативе администрации псковского гуманитарного лицея: Родители имеют право попасть в школу в любое время на законных основаниях
12 ноября 2018
Юрист об инициативе администрации псковского гуманитарного лицея: Родители имеют право попасть в школу в любое время на законных основаниях 11
«Magic Dance» из Латвии выступит на финале «Мисс Псков 2018»
12 ноября 2018
«Magic Dance» из Латвии выступит на финале «Мисс Псков 2018»
Псковская «Дорога жизни» получила президентский грант на оказание психологической помощи онкобольным и их родственникам
12 ноября 2018
Псковская «Дорога жизни» получила президентский грант на оказание психологической помощи онкобольным и их родственникам

Идет загрузка...