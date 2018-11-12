Александр Серавин: Надо вернуть Пскову статус медийного центра

14:28, 12 ноября 2018, ПАИ

«Псков на протяжении тысячи лет был важным культурным и, в том числе, медийным центром. И этот статус ему надо вернуть. Тем более что Россия начинается от стен Псковского Кремля, а этот форум — международный, включает приграничные территории», - заявил Александр Серавин, президент Ассоциации электронной электоральной политики России, комментируя тему проведения Псковского медийного форума. «Важно, чтобы была площадка, на которой люди, которые формируют медийное поле этих территорий, могли встретиться, обменяться информацией и опытом в дружественной атмосфере», - добавил он.

Напомним, 29-30 ноября в Пскове пройдет Псковский международный медиафорум под девизом «Новое время - новые медиа». В его программе - пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.

По словам Александра Серавина, для себя он выделяет три важных направления форума. Первое — это работа районных газет и всех локальных изданий, которые относятся к небольшим территориям и наиболее близки к людям. Второе — это развитие новых видов медиа, таких как Телеграм и другие мессенджеры, выход СМИ на эти площадки. Третье — это «дипломатия через журналистов», налаживание межрегиональных и международных связей.

«Интересно посмотреть, как развивается современная журналистика на соседних территориях, какие там новости и события. Мы зачастую хорошо знаем, что происходит за тысячи километров, где-нибудь в США или Японии, но практически ничего не знаем о том, что происходит в сорока километрах от нас. Это неправильно. Ведь для полноты картины мира очень важно, чтобы мы не теряли связь с малыми территориями, получали новости и оттуда», - отметил эксперт.

Александр Серавин рассказал, что на форуме он выступитс докладом об электронной электоральной политике. «Например, та же Эстония далеко ушла в развитии электронных коммуникативных систем в политике. Рассчитываю, что по этой теме мы обменяемся опытом, это будет интересно и полезно для всех», - добавил он.

Регистрационную форму форума можно скачать здесь>>>. Для участия в мероприятии ее необходимо заполнить и направить в исполнительную дирекцию форума по адресу forumpskov@mail.ru.

Программу форума можно скачать здесь>>>