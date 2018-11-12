1
16:17
Часть улицы Горького в Пскове будет закрыта для транспорта с 14 по 30 ноября
15:16
Наталья Юрченко о первом форуме СМИ: Благодаря ему, Псков и вся Псковская область зазвучат на международном уровне
15:00
На «Народное признание - 2018» уже подано рекордное количество заявок
14:48
Псковская область заняла третье место в номинации «Российский экологический отдых» премии National Geographic Traveler Awards 2018
14:28
Александр Серавин: Надо вернуть Пскову статус медийного центра
14:20
Юрист об инициативе администрации псковского гуманитарного лицея: Родители имеют право попасть в школу в любое время на законных основаниях
13:33
«Magic Dance» из Латвии выступит на финале «Мисс Псков 2018»
Еще новости
Общество

Наталья Юрченко о первом форуме СМИ: Благодаря ему, Псков и вся Псковская область зазвучат на международном уровне

«Благодаря форуму, Псков и вся Псковская область зазвучат на международном уровне. Очень важно, чтобы наш город знало как можно больше журналистов из других регионов, ведь журналисты — это потрясающие ретрансляторы, их сюжеты будут способствовать развитию туризма и налаживанию межрегиональных связей», - считает директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.

Наталья Юрченко

Напомним, 29-30 ноября в Пскове пройдет Псковский международный медиафорум под девизом «Новое время - новые медиа». В его программе - пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.

Она отметила, что Псковская область — приграничный регион, поэтому подобные международные форумы для региона крайне важны. «На этой площадке СМИ других приграничных регионов и соседних стран могут обменяться не только опытом, но и проблемами. И, на мой взгляд, было бы правильно через форум продвигать свою политику, показывать Россию в другом качестве, нежели её показывают некоторые иностранные СМИ», - отметила директор ГТРК «Псков».

По словам Натальи Юрченко, с практической стороны, в первую очередь, важно обучение журналистов, изучение новых идей и новых ходов, обмен опытом в SMM-продвижении, в интернет-рекламе. «Причём это будет интересно не только журналистам, но и всем, кто хочет попробовать себя в медиа», - отметила она.

Директор ГТРК «Псков» также считает, что сегодня медиа — широкое понятие, которое охватывает не только традиционные СМИ, такие как телевидение, газеты или радио. «Любой человек, который взял в руки смартфон — это уже медийщик, он может подняться на любой неожиданной теме и стать, например, популярным блогером. Сейчас время возможностей», - отметила она.

Наталья Юрченко подчеркнула, что на псковском медиафоруме заявлены очень интересные спикеры. «Я бы рекомендовала посетить лекции и нашим студентам, это поможет в их обучении и развитии», - отметила она.

Регистрационную форму форума можно скачать здесь>>>. Для участия в мероприятии ее необходимо заполнить и направить в исполнительную дирекцию форума по адресу forumpskov@mail.ru.

Программу форума можно скачать здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковский международный медиафорум
Наталья Юрченко о первом форуме СМИ: Благодаря ему, Псков и вся Псковская область зазвучат на международном уровне Юлия Шарипова: В Псковской области давно не хватало площадки, которая смогла бы объединить журналистское сообщество Александр Машкарин: Проблемная повестка для всех медиа – общая, и ее нужно обсуждать вместе Представителей СМИ приглашают к участию в Псковском международном медиафоруме Совещание по подготовке Псковского международного медиафорума провел Михаил Ведерников Международный Медиафорум пройдет в Пскове 29-30 ноября Михаил Ведерников пригласил студенческое телевидение ПсковГУ на первый медиафорум Псковской области (ВИДЕО)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Часть улицы Горького в Пскове будет закрыта для транспорта с 14 по 30 ноября
12 ноября 2018
Часть улицы Горького в Пскове будет закрыта для транспорта с 14 по 30 ноября
Наталья Юрченко о первом форуме СМИ: Благодаря ему, Псков и вся Псковская область зазвучат на международном уровне
12 ноября 2018
Наталья Юрченко о первом форуме СМИ: Благодаря ему, Псков и вся Псковская область зазвучат на международном уровне 1
На «Народное признание - 2018» уже подано рекордное количество заявок
12 ноября 2018
На «Народное признание - 2018» уже подано рекордное количество заявок
Псковская область заняла третье место в номинации «Российский экологический отдых» премии National Geographic Traveler Awards 2018
12 ноября 2018
Псковская область заняла третье место в номинации «Российский экологический отдых» премии National Geographic Traveler Awards 2018
Александр Серавин: Надо вернуть Пскову статус медийного центра
12 ноября 2018
Александр Серавин: Надо вернуть Пскову статус медийного центра
Юрист об инициативе администрации псковского гуманитарного лицея: Родители имеют право попасть в школу в любое время на законных основаниях
12 ноября 2018
Юрист об инициативе администрации псковского гуманитарного лицея: Родители имеют право попасть в школу в любое время на законных основаниях 11
«Magic Dance» из Латвии выступит на финале «Мисс Псков 2018»
12 ноября 2018
«Magic Dance» из Латвии выступит на финале «Мисс Псков 2018»
Псковская «Дорога жизни» получила президентский грант на оказание психологической помощи онкобольным и их родственникам
12 ноября 2018
Псковская «Дорога жизни» получила президентский грант на оказание психологической помощи онкобольным и их родственникам

Идет загрузка...