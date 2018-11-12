Наталья Юрченко о первом форуме СМИ: Благодаря ему, Псков и вся Псковская область зазвучат на международном уровне

15:16, 12 ноября 2018, ПАИ

«Благодаря форуму, Псков и вся Псковская область зазвучат на международном уровне. Очень важно, чтобы наш город знало как можно больше журналистов из других регионов, ведь журналисты — это потрясающие ретрансляторы, их сюжеты будут способствовать развитию туризма и налаживанию межрегиональных связей», - считает директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.

Напомним, 29-30 ноября в Пскове пройдет Псковский международный медиафорум под девизом «Новое время - новые медиа». В его программе - пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.

Она отметила, что Псковская область — приграничный регион, поэтому подобные международные форумы для региона крайне важны. «На этой площадке СМИ других приграничных регионов и соседних стран могут обменяться не только опытом, но и проблемами. И, на мой взгляд, было бы правильно через форум продвигать свою политику, показывать Россию в другом качестве, нежели её показывают некоторые иностранные СМИ», - отметила директор ГТРК «Псков».

По словам Натальи Юрченко, с практической стороны, в первую очередь, важно обучение журналистов, изучение новых идей и новых ходов, обмен опытом в SMM-продвижении, в интернет-рекламе. «Причём это будет интересно не только журналистам, но и всем, кто хочет попробовать себя в медиа», - отметила она.

Директор ГТРК «Псков» также считает, что сегодня медиа — широкое понятие, которое охватывает не только традиционные СМИ, такие как телевидение, газеты или радио. «Любой человек, который взял в руки смартфон — это уже медийщик, он может подняться на любой неожиданной теме и стать, например, популярным блогером. Сейчас время возможностей», - отметила она.

Наталья Юрченко подчеркнула, что на псковском медиафоруме заявлены очень интересные спикеры. «Я бы рекомендовала посетить лекции и нашим студентам, это поможет в их обучении и развитии», - отметила она.

Регистрационную форму форума можно скачать здесь>>>. Для участия в мероприятии ее необходимо заполнить и направить в исполнительную дирекцию форума по адресу forumpskov@mail.ru.

Программу форума можно скачать здесь>>>