Псковская область заняла третье место в номинации «Российский экологический отдых» премии National Geographic Traveler Awards 2018

14:48, 12 ноября 2018, ПАИ

Псковская область заняла третье место в номинации «Российский экологический отдых» премии National Geographic Traveler Awards 2018. Голосование с 22 июня по 12 октября проводил журнал National Geographic Traveler, сообщили Псковскому агентству информации в Информационно-туристическом центре региона.

По результатам голосования за лучшие туристические направления на сайте National Geographic в номинации «Российский экологический отдых» Псковская область набрала 9%. За Калининградскую область отдано 42% голосов, за Республику Коми - 21% голосов, за Астраханскую область - 9%, за Республику Саха - 9%, за Краснодарский край - 7% и за Волгоградскую область - 3% голосов.

Голосование за лучшие туристические направления России прошло в 25 номинациях: «Российский приключенческий отдых», «Российский этнический отдых», «Российский экскурсионный отдых», «Российский экологический отдых», «Российский горнолыжный отдых», «Российский оздоровительный отдых», «Российский гастрономический туризм», «Российский курортный отель», «Лучшая российская авиакомпания», «Пляжный отдых», «Семейный отдых», «Экскурсионный отдых», «Горнолыжный отдых», «Агротуризм», «Гастрономический туризм», «Приключенческий отдых», «Открытие года», «Оздоровительный отдых», «Экзотический отдых», «Лучшая международная авиакомпания», «Лучший курортный отель», «Лучшие круизы», «Лучший интернет-сервис», «Лучшая передача о путешествиях» и «Лучший тревел-блогер».