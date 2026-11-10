Сирены услышат жители Псковской области 11 ноября

15:41, 10 ноября 2026, ПАИ

Плановую проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения проведут в Псковской области 11 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

С 08:00 до 08:10 на всей территории Псковской области будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем!». После передачи сигнала жители региона услышат речевое сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 и 12:10 также пройдёт проверка работоспособности средств оповещения населения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.

Проверка проводится с целью оценки готовности системы оповещения к своевременному доведению до населения информации о чрезвычайных ситуациях и сигналов оповещения, подчеркнули в ведомстве.

Жителей региона просят сохранять спокойствие.